IKEA создала новый вид фрикаделек

IKEA создала новые фрикадельки, которые помогут сохранить биоразнообразие на планете

Шведско-нидерландская компания IKEA при поддержке отделения Всемирного фонда дикой природы (World Wildlife Fund, WWF) в Дании создала новый вид фрикаделек под названием Seedballs. Они предназначены для насекомых и помогут сохранить биоразнообразие на планете, пишет Hypebae.

Внешне изделия похожи на традиционные мясные фрикадельки IKEA, но состоят они из почвы, глины и семян полевых цветов. Такой шар нужно посадить и поливать водой, чтобы из него в последствии выросли дикие васильки, ромашки или маки — их можно будет разместить внутри дома или в саду. Авторы инициативы уверены, что подобная продукция позволит спасти находящиеся на грани исчезновения виды насекомых и даст людям возможность лично поучаствовать в восстановлении дикой природы.

Похожую инициативу представил ранее датский стартап Sprout. Компания запустила продажу карандашей, из которых после стачивания можно вырастить елку. Письменные принадлежности выполнены из экологически чистой древесины и обладают нетоксичным графитовым стержнем. У основания карандаша поместили биокапсулу с семенами — после использования ее нужно посадить в горшок с землей и ухаживать, как за обычным растением. Помимо хвойных растений, в линейке Sprout представлены помидоры черри и несколько видов комнатных растений.

В марте IKEA решила приостановить работу в России. Из-за ситуации на Украине компания поставила на паузу импорт, экспорт, производство, а также продажи в магазинах и интернет-магазинах в России и Белоруссии. Зарплаты и льготы для сотрудников IKEA пообещала сохранить, а сам персонал обязалась обеспечить операционной деятельностью на складах.