Доказана польза просмотра порно для отношений в паре

Психолог Дэвид Лэй развеял миф, что фильмы для взрослых снижают сексуальное желание

Психолог Дэвид Лэй развеял миф о том, что фильмы для взрослых негативно сказываются на сексуальной жизни людей, снижая желание. В статье, опубликованной в издании Psychology Today, эксперт рассказал о пользе просмотра порно для налаживания интимных отношений в паре.

В исследовании, проведенном Лэем, говорится, что ранее в профессиональной среде бытовало мнение, что во время просмотра фильмов для взрослых человек получал гипервозбуждение, но терял его при интимной близости с реальным партнером.

Однако половина участников опроса, рассказывавшая о проблемах в личной сфере, призналась, что не увлекается фильмами подобного жанра. Всегда считалось, отмечает психолог, что подавляющее большинство взрослого населения смотрит порно. Лэй уверен, что теперь связь фильмов для взрослых с неудовлетворенностью интимной жизнью доказательно разрушена.

«Люди, которые смотрели порно регулярно, рассказывали о более сильном сексуальном возбуждении с партнером», — также добавил Дэвид Лэй.

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