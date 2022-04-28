Соловьев ответил на пожелание российского губернатора «следить за языком»

Журналист Соловьев возмутился пожеланием губернатора Куйвашева «следить за языком»

Телеведущий Владимир Соловьев ответил на пожелание «следить за языком» от губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Комментарий журналиста прозвучал в четверг, 28 апреля, в эфире его авторской программы «Соловьев Live». Запись выпуска доступна на Rutube.

Соловьев возмутился пожеланием российского губернатора. «Это ты мне по понятиям, что ли, пытаешься предъявить? То есть я теперь [c тобой] должен говорить как с губернатором? Или там следить за базаром? (...) То есть это ты стрелку, что ли, забиваешь, губернатор?» — сказал журналист.

«А, может, еще присоединиться Куйвашеву к тем, которые меня грохнуть пытались? Может, теперь еще Куйвашев и туда пойдет? (...) Ты смотри, сильный, смелый стал», — добавил телеведущий.

Губернатор Свердловской области пожелал Соловьеву «следить за языком» после того, как журналист во время интервью с уральским полпредом Владимиром Якушевым назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Куйвашев допустил, что многие жители города лично захотят ответить Соловьеву на необоснованное обвинение.

Эфир «Соловьев Live», во время которого Соловьев в разговоре с Якушевым высказался о жителях Екатеринбурга, был показан 27 апреля. По словам журналиста, город «породил многих подонков, скрывающихся за границей». Телеведущий, в частности, имел в виду уроженца Екатеринбурга, временно исполняющего обязанности председателя партии «Россия будущего» Леонида Волкова (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией). Уральский полпред согласился с мнением журналиста, однако уточнил, что в Екатеринбурге работают над патриотическим воспитанием.

25 апреля сообщалось, что ФСБ пресекла попытку убить Соловьева. Утверждается, что задержанные злоумышленники действовали по заданию Службы безопасности Украины (СБУ).