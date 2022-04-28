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Минобороны сообщило о сбитом российскими ПВО украинском самолете Су-24

Минобороны доложило, что российские ПВО сбили украинский самолет Су-24 в ЛНР

Фото: Михаил Палинчак / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили самолет Су-24 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам рассказал официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что украинский самолет был сбит в небе над населенным пунктом Николаевка в Луганской народной республике (ЛНР).

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Российские системы ПВО также уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ. Их ликвидировали в районах населенных пунктов Веселоговорка, Затишное, Новомихайловка, Любимовка и Харьков.

Накануне Минобороны доложило о сбитом вертолете Ми-24 в небе над Харьковской областью в районе села Черкасская Лозовая. Также был уничтожен украинский зенитный комплекс С-300 .

Специальная операция по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент России Владимир Путин, назвав ее основной целью защиту жителей республик Донбасса. 27 апреля глава государства заявил, что спецоперация предотвратила реальную опасность, нависшую над Россией, подчеркнув, что все ее задачи будут безусловно выполнены.

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Анастасия Шейкина
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