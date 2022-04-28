Летчик Ярошенко описал условия в американской тюрьме

Летчик Ярошенко рассказал о запрещенных в тюрьме в США подушках и нарушении сантребований

В американской тюрьме, где отбывал срок летчик Константин Ярошенко, были запрещены подушки, а санитарные требования не выдерживались. Условия в исправительном учреждении россиянин описал в интервью «Известиям».

Ярошенко отбывал срок в тюрьме Данбери в США, построенной в 1939 году. В общих помещениях, рассчитанных на 33-34 заключенных, находились до 100 человек.

«Они нас обвиняют в несоблюдении прав человека, прав заключенных. А как здесь - железные нары, подушки запрещены», — сказал он.

