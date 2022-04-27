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Момент встречи летчика Ярошенко с семьей попал на видео

Встреча летчика из России Ярошенко с женой и дочерью во Внуково попала на видео

Момент встречи российского летчика Константина Ярошенко с семьей во Внуково попал на видео, которое показал телеканал «Россия 1». Фрагмент опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале.

Ярошенко не видел жену и дочь более десяти лет, которые провел в заключении в американской тюрьме. Он заявил, что его здоровье «не очень». По его словам, причиной этого стало плохое отношение в американских тюрьмах, где его пытали.

Ранее в МИД России рассказали, что Москве удалось «дожать» Вашингтон и освободить Константина Ярошенко из американской тюрьмы, используя заинтересованность США в обмене россиянина на Тревора Рида. Там также заявили, что, находясь в тюрьме, Ярошенко подвергался уничижающему обращению, в том числе ему отказывали в медицинской помощи.

Марина Совина
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