Дочь Болдуина сообщила о страданиях актера после выстрела на съемках «Ржавчины»

Дочь Алека Болдуина рассказала, что он сильно страдает после гибели оператора Хатчинс

Старшая дочь 64-летнего американского актера Алека Болдуина Айрленд рассказала на шоу Red Table Talk о состоянии артиста после того, как он случайно застрелил оператора Галину Хатчинс на съемках фильма «Ржавчина» 22 октября 2021 года.

По словам родственницы звезды, Болдуин до сих пор не может оправиться от шока после гибели кинооператора. «Мой отец сильно страдает. Я люблю его, я не могу представить, что он чувствует и что творится у него в голове. Вся ситуация настолько разрушительна», — поделилась Айрленд.

22 апреля адвокаты Болдуина сообщили со ссылкой на отчет бюро по охране труда и технике безопасности американского штата Нью-Мексико, что артист невиновен в смерти кинооператора. Эксперты подтвердили, что Болдуин был убежден в том, что использует пистолет с холостыми патронами.

Ранее стало известно, что создателей фильма «Ржавчина» оштрафовали на 136 тысяч долларов за убийство оператора Галины Хатчинс. Во время съемок был нарушен закон об охране труда, в частности, пункт об обязанностях, требующих безопасности в ходе работы.

22 октября 2021 года в ходе съемок «Ржавчины» Болдуин выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами, однако они оказались боевыми. В результате была убита оператор, а режиссер фильма Джоэл Соуса получил ранения.