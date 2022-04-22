Эксперты подтвердили невиновность Болдуина в выстреле на съемках «Ржавчины»

Эксперты подтвердили невиновность Алека Болдуина в выстреле на съемках фильма «Ржавчина»

Адвокаты актера Алека Болдуина заявили со ссылкой на отчет бюро по охране труда и технике безопасности американского штата Нью-Мексико, что артист невиновен в смерти кинооператора Галины Хатчинс. Об этом пишет Reuters.

Эксперты подтвердили, что Болдуин был убежден в том, что использует пистолет с холостыми патронами. По словам представителей бюро, полномочия Болдуина при съемках фильма «Ржавчина» ограничивались утверждением сценарных правок и выбором артистов, а подбор оружия не входил в его компетенцию.

22 октября 2021 года в ходе съемок вестерна «Ржавчина» Алек Болдуин выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами, однако они оказались боевыми. В результате была убита оператор Галина Хатчинс, режиссер фильма Джоэл Соуса получил ранения. Позже Болдуин заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета.