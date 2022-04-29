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Крупнейшая в мире криптобиржа заблокировала родственников российских чиновников

Binance заблокировала аккаунты, связанные с родственниками российских чиновников

Фото: Shutterstock

Binance заблокировала несколько аккаунтов, связанных с родственниками высокопоставленных чиновников России, пишет Bloomberg. Среди владельцев закрытых учетных записей оказались падчерица министра иностранных дел Сергея Лаврова Полина Ковалева и Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Binance также заблокировала аккаунт Кирилла Малофеева, сына владельца телеканала «Царьград» Константина Малофеева. По заявлению руководителя международного отдела санкций биржи Чагри Пойраза, площадка продолжает проводить проверки, чтобы установить больше аккаунтов пользователей, попавших по санкции. «Наши операции по проверке соответствия носят "упреждающий" характер и направлены на выявление и исключение рисков финансовых преступлений до принятия каких-либо нормативных или юридических мер в отношении этих лиц или организаций», — подчеркнул Пойраз.

Binance заявила, что заблокировала Пескову 3 марта, когда она попыталась использовать биржу через стороннего брокера — под санкции Минфина США она попала лишь на следующей неделе. Счет Ковалевой компания закрыла 24 марта, то есть в тот же день, когда девушка попала под санкции Великобритании. Малофеев, включенный в санкционный список американского Минфина 20 апреля, лишился доступна к аккаунту на Binance лишь после 24 апреля. Пойраз сообщил, что 11 марта площадка перестала сотрудничать с российской криптобиржей Garantex, также попавшей под санкции финансового ведомства.

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Ранее в апреле Binance сообщила, что ограничит услуги для физических и юридических лиц из России, чьи криптоактивы превышают 10 тысяч евро. Такие счета будут переведены в режим «только вывод средств», пополнение и торговлю для них запретят. Российские граждане и юрлица с остатками на криптосчетах более 10 тысяч евро должны будут закрыть все свои позиции за 90 дней.

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Софья Ермакова
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