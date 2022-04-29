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Россиянин Бивол раскрыл план на бой с лучшим боксером мира

Российский боксер Дмитрий Бивол заявил о желании нанести Саулю Альваресу максимальный урон
Дмитрий Бивол

Дмитрий Бивол. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Российский боксер Дмитрий Бивол раскрыл план на поединок против мексиканца Сауля Альвареса за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Об этом он рассказал в интервью Matchroom Boxing.

31-летний Бивол отметил, что не собирается рассчитывать на преимущество в габаритах и мощи. Россиянин заявил о желании нанести максимальный урон сопернику.

Альварес — лучший боксер мира без учета весовых категорий по версии ESPN. Мексиканец является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе. На его счету 57 побед, одно поражение и две ничьи. 28 апреля он отметил, что считает Бивола настоящим чемпионом и ждет опасного поединка.

Бивол ни разу не уступал в профессиональном боксе. На его счету 19 побед в 19 поединках. Биволу предстоит третья защита пояса в поединке с Альваресом. Бой пройдет в ночь на 8 мая.

Николай Костюков
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