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В США предрекли России трудности в поиске покупателей для энергоресурсов

Советник Госдепа Шолле предрек России нелегкий поиск новых покупателей для энергоресурсов

Фото: Pixabay

Советник госдепартамента США Дерек Шолле в интервью газете Financial Times заявил, что России «будет нелегко» найти альтернативных покупателей для своих энергоресурсов. По его мнению, экспорт газа в КНР станет затруднительным из-за отсутствия нужной инфраструктуры.

Шолле предрек России трудности в поиске новых покупателей для энергоресурсов и заявил, что этот процесс станет нелегким. По его словам, страны Евросоюза «четко дали понять, что намерены отказаться от российской энергии».

«Многих удивила их готовность начать процесс отказа от российской энергии, но, на мой взгляд, со временем они придут к этому», — заявил советник Госдепа.

Представитель ведомства добавил, что США вместе с Евросоюзом работают над устранением любых лазеек в санкциях, которые позволили бы приобретать топливо из России. «Мы рассматриваем все возможные варианты, включая введение новых санкций, а также ужесточение уже существующих», — подчеркнул он. Однако Шолле отказался сообщать детали обсуждения на эту тему.

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Марина Совина
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