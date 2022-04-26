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США решили добиться поставок газа Европе за пределами России

Представитель Белого дома Псаки: США добиваются поставок газа Европе за пределами России

Фото: Pixabay

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США решили добиться поставок газа Европе за пределами России. Ее слова приводит ТАСС.

По ее словам, американские власти на протяжении нескольких месяцев работали над тем, чтобы увеличить предложение природного газа и варианты для европейских стран, которые полагались на Россию в плане поставок природного газа.

Также Псаки, прокомментировала заявление польских компаний PGNiG и Gaz-System о прекращении поставок российского газа с 27 апреля в связи с отказом Варшавы оплачивать их в рублях. По словам представителя Белого дома, американская администрация в том числе «просит некоторые страны в Азии, имеющие излишки предложения» природного газа, передать это топливо Европе.

Ранее польская нефтегазовая компания PGNiG отказалась платить за российский газ в рублях, как того требует Москва. Кроме того, компания считает остановку поставок природного газа из России нарушением действующего контракта с «Газпромом».

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Марина Совина
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