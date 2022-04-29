Российский нападающий повторил рекорд Буре в НХЛ

Кучеров повторил рекорд Буре по длительности голевой серии в регулярном чемпионате НХЛ

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров повторил рекорд по длительности голевой серии в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди российских игроков. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Кучеров забросил шайбу в матче против «Коламбус Блю Джекетс», в котором «Тампа» уступила со счетом 2:5. Форвард поразил ворота соперника в восьмом матче подряд. Среди всех россиян, выступавших в лиге, такого показателя достигали только Павел Буре и Александр Могильный.

Кучеров также повторил клубный рекорд по продолжительности голевой серии. Он сравнялся с Брайаном Брэдли, который забивал в восьми матчах подряд в 1992 году.

26 апреля президент США Джо Байден встретился с игроками «Тампы», среди которых были россияне Никита Кучеров, Михаил Сергачев и Андрей Василевский. Во время церемонии спортсмены команды подарили Байдену именную хоккейную экипировку с номером 46, что является отсылкой к тому, что он является 46-м президентом США.