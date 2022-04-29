Лавров обвинил Запад в краже миллиардов долларов у России из-за выплат за газ

Лавров заявил, что Запад украл у РФ более $300 млрд, забрав деньги за российский газ

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya обвинил западные страны в том, что они украли у Москвы более 300 миллиардов долларов, забрав деньги за российский газ. Его слова приводит ТАСС.

Министр иностранных дел подчеркнул, что государства, которые отказываются переводить выплаты в рубли, не хотят, чтобы Россия получала деньги за свое сырье.

«Когда после начала специальной военной операции на Украине наши западные "друзья" украли у нас более чем 300 миллиардов долларов, по факту они украли то, что заплатили сами же за газ», — заявил Лавров.

По словам главы МИД, решение о переводе выплат за газ в рубли Москва приняла, чтобы «прекратить бессовестное воровство российских денег» Западом.

27 апреля «Газпром» полностью прекратил поставки газа по контрактам в Болгарию и Польшу, так как страны отказались платить в рублях. В российской компании заявили, что готовы возобновить поставки только в том случае, если оплата за газ поступит по новым реквизитам. Еврокомиссия назвала такое решение «Газпрома» шантажом и заявила, что Евросоюз был готов к подобному сценарию.

Перевести оплату за российский газ, поставляемый европейским покупателям, в рубли потребовал в конце марта президент России Владимир Путин. Позднее был опубликован соответствующий указ, который подразумевает оплату за газ в евро на счет в Газпромбанке с дальнейшей конвертацией в рубли на внутреннем рынке.