Москалькова встретилась с вернувшимся в Россию летчиком Ярошенко

Омбудсмен Москалькова встретилась с вернувшимся после заключения в США летчиком Ярошенко

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова встретилась с вернувшимся после заключения в США летчиком Константином Ярошенко, которого обменяли на американского студента Тревора Рида. Об этом сообщает в пятницу, 29 апреля, ТАСС.

В ходе встречи россиянин поблагодарил Москалькову за участие в процессе его возвращения на родину. Ярошенко подчеркнул, что поддержка от российского президента Владимира Путина и вера простых граждан помогли ему выстоять в тяжелых условиях в США.

В свою очередь омбудсмен отметила, что операция по обмену российского летчика на американца Рида держалась в тайне до последнего из-за возможных провокаций. «Вся операция держалась в тайне до последнего момента... не только по русской традиции, чтобы не сглазить, но и много могло быть моментов, связанных и с провокациями, и со срывом этого мероприятия, обмена», — пояснила Москалькова.

Ранее омбудсмен подчеркивала, что приговоренного в США к 20-летнему тюремному сроку российского летчика пытались вернуть на родину многие годы. Благодаря вмешательству Москальковой летчику было позволено провести свидание с семьей после девяти лет разлуки.

Обмен Ярошенко на студента из Техаса Тревора Рида состоялся 27 апреля 2022 года.

Российский летчик Константин Ярошенко был задержан в Либерии 28 мая 2010 года по обвинению в организации контрабанды наркотиков. Его доставили в США, где в 2011 году признали виновным и приговорили к двадцати годам лишения свободы. Правозащитники заявляли, что россиянина удерживали в тюрьме без предоставления консульской и адвокатской помощи, а также подвергали пыткам, чтобы получить признательные показания.

