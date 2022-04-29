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Чемпион UFC объяснил проигрыш Яна в поединке со Стерлингом

Чемпион UFC Чарльз Оливейра заявил, что Петр Ян проиграл Алджамейну Стерлингу в грэпплинге

Фото: Diego Ribas / Globallookpress.com

Бразильский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Чарльз Оливейра объяснил проигрыш россиянина Петра Яна в поединке с американцем Алджамейном Стерлингом. Об этом он рассказал «Матч ТВ».

«Он очень хороший боец, у него сильные удары, у него хорошая борьба, хорошая тактика. Он проиграл именно в грэпплинге», — заявил Оливейра. Бразилец выразил надежду, что Ян вновь станет чемпионом.

Бой между Яном и Стерлингом прошел в ночь на 10 апреля в американском Джексонвилле. Американец одержал победу раздельным решением судей и защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Таким образом, россиянин не смог вернуть себе чемпионский статус. После поединка Ян заявил, что у него украли победу.

Бойцы уже встречались в октагоне в марте 2021 года. Тогда Ян утратил чемпионский пояс. Россиянин нанес запрещенный удар коленом и был дисквалифицирован.

Дарья Коршунова
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