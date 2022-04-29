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В Кремле отреагировали на спор Соловьева и Куйвашева о Екатеринбурге

Пресс-секретарь Путина Песков не захотел вмешаться в спор Соловьева и Куйвашева
Евгений Куйвашев

Евгений Куйвашев. Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Представитель Кремля Дмитрий Песков не захотел вмешаться в спор журналиста Владимира Соловьева и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева о Екатеринбурге. Комментарий пресс-секретаря президента России передает РИА Новости.

«Нет, мы не следили (за спором Соловьева и Куйвашева о Екатеринбурге — прим. «Ленты.ру»), и, честно говоря, никак не хотели бы иметь какое-то к этому отношение или как-то это комментировать», — отреагировал представитель Кремля.

28 апреля сообщалось, что Куйвашев посоветовал Соловьеву «следить за языком» после того, как журналист в разговоре с уральским полпредом Владимиром Якушевым назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Губернатор допустил, что многие жители города захотят встретиться с журналистом, чтобы ответить на необоснованное обвинение. После этого Соловьев назвал Куйвашева «губернатором в законе» и призвал его «не примазываться к патриотам».

Эфир «Соловьев Live», во время которого Соловьев в разговоре с Якушевым высказался о жителях Екатеринбурга, был показан 27 апреля.

Евгения Наумова
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В Кремле отреагировали на спор Соловьева и Куйвашева о Екатеринбурге
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