Раскрыты потери Western Union после ухода из России и Белоруссии

Платежная система Western Union потеряла 11 миллионов долларов после ухода из России

Платежная система Western Union подсчитала потери после ухода с российского и белорусского рынков — обусловленные им расходы составили 11 миллионов долларов. Такие данные раскрыты в финансовом отчете компании за первый квартал 2022 года.

«Мы опечалены сложившейся ситуацией и осознаем урон, который нанесли своим коллегам, клиентам, агентам и партнерам», — приводит ТАСС слова директора компании Девина Мак-Гранахана. Он подчеркнул, что Western Union пересмотрит финансовый прогноз на 2022 год в сторону понижения.

Уточняется, что выручка платежной системы за первый квартал этого года снизилась на четыре процента, до 1,2 миллиарда долларов.

Ранее убытки после остановки деятельности на территории России оценили компании Visa и Mastercard. Согласно квартальному отчету, потери первой составили 60 миллионов долларов, а второй — 34 миллиона долларов.

10 марта стало известно, что сервис денежных переводов Western Union приостанавливает работу в России и Белоруссии.

6 марта Visa и Mastercard приняли решение об уходе с российского рынка после начала объявленной президентом Владимиром Путиным спецоперации на Украине.