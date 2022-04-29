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Санду опровергла слухи о размещении румынских военных в Молдавии

Президент Молдавии заявила, что не приглашала в страну румынских военных

Фото: Olivier Douliery / Reuters

Молдавия не приглашала в страну румынских военных, их нет на территории республики, несмотря на многочисленные слухи. Об этом заявила президент республики Майя Санду, пишет «Sputnik Молдова».

Как отмечает агентство, в социальных сетях появились сообщения о проникновении в страну подразделений румынской армии, переодетых в молдавскую форму. Политик опровергла данную информацию и призвала граждан не поддаваться на провокации.

«Нет, нет. Это опять же фейк для того, чтобы напугать людей, чтобы была паника», — сказала Санду.

Она также напомнила, что Кишинев не собирается направлять Киеву военную помощь, несмотря на регулярные и многочисленные запросы.

«В нашей стране, во-первых, нет современного оборудования. Во-вторых, есть Конституция, которая говорит, что мы не можем этого сделать. Даже есть решение Конституционного суда от 2017 года, где прописано, что предусматривает нейтралитет», — пояснила глава государства.

Ранее Санду заверила, что не намерена решать вопрос Приднестровья силовым путем и пообещала воздерживаться от участия страны в любом вооруженном конфликте. При этом она подтвердила готовность противостоять любым провокациям извне.

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Алевтина Запольская
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