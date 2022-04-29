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Каррера заявил о желании вернуться в «Спартак»

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что готов вернуться в клуб через год

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Бывший тренер московского «Спартака» Массимо Каррера заявил о желании вернуться в клуб. Об этом он рассказал «РБ Спорт».

«Конечно, я бы хотел вернуться в "Спартак" в течение следующих пяти лет. Готов даже через год», — отметил итальянский специалист. Он подчеркнул, что с удовольствием возобновит работу с красно-белыми.

Каррера возглавлял столичный клуб с 2016 года. Он привел команду к золотым медалям чемпионата России в дебютном для него сезоне-2016/2017. Осенью 2018-го Каррера покинул клуб. Перед этим у итальянца случился конфликт с лидерами команды, в частности, с капитаном Денисом Глушаковым.

В текущем сезоне «Спартак» после 26 матчей имеет в активе 31 очко. Красно-белые занимают десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В декабре 2021-го команду возглавил соотечественник Карреры Паоло Ваноли.

Дарья Коршунова
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