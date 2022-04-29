Универсиаду-2023 перенесли из России

FISU объявила о переносе летней Универсиады 2023 года из Екатеринбурга

Летнюю Универсиаду 2023 года перенесли из России. Об этом сообщается на сайте Международной федерации университетского спорта (FISU).

«На онлайн-заседании исполнительного комитета FISU было принято решение отложить право Екатеринбурга на проведение Всемирных студенческих игр 2023 года», — говорится в заявлении федерации. Также было приостановлено участие спортсменов из России и Белоруссии в мероприятиях FISU.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин сообщал о риске отмены Универсиады. Он отмечал, что это связано с давлением на организаторов представителей ряда государств.

Универсиада должна была пройти с 7 по 19 августа 2023 года. На турнире планировалось разыграть медали в 18 видах спорта.