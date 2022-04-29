Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Анастасия Потапова
Сегодня
16:30 (Мск)
Наоми Осака
Мадрид (ж)
Анна Бондарь
Сегодня
12:00 (Мск)
Дарья Касаткина
Мадрид (ж)
Страсбург
Сегодня
22:00 (Мск)
ПСЖ
Франция - Лига 1|35-й тур
Питтсбург Пингвинз
Завтра
02:00 (Мск)
Коламбус Блю Джекетс
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
02:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Джерси Дэвилз
Завтра
02:00 (Мск)
Детройт Ред Уингз
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

Универсиаду-2023 перенесли из России

FISU объявила о переносе летней Универсиады 2023 года из Екатеринбурга

Фото: Официальный сайт Всемирных студенческих игр ФИСУ 2023 года в г. Екатеринбурге

Летнюю Универсиаду 2023 года перенесли из России. Об этом сообщается на сайте Международной федерации университетского спорта (FISU).

«На онлайн-заседании исполнительного комитета FISU было принято решение отложить право Екатеринбурга на проведение Всемирных студенческих игр 2023 года», — говорится в заявлении федерации. Также было приостановлено участие спортсменов из России и Белоруссии в мероприятиях FISU.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин сообщал о риске отмены Универсиады. Он отмечал, что это связано с давлением на организаторов представителей ряда государств.

Универсиада должна была пройти с 7 по 19 августа 2023 года. На турнире планировалось разыграть медали в 18 видах спорта.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Российские войска уничтожили корпуса ракетно-космического предприятия в Киеве
Россия уничтожила пусковую установку вместе c боевым комплексом «Точка-У»
Экс-боец «Айдара» рассказал об убийстве сослуживца во время распития алкоголя
Минобороны заявило об ударе «Калибрами» по инфраструктуре железных дорог Украины
Россиянка призналась в убийстве 11-летнего сына по указанию сожителя
Охранник Деппа рассказал о полученных от Херд синяках на лице актера
Крупнейшая в мире криптобиржа заблокировала родственников российских чиновников
Раскрыта возможная дата выхода Алексея Улюкаева на свободу по УДО
Готовившего теракт в Карачаево-Черкесии сторонника ИГ арестовали
Летевшие в Сочи самолеты начали приземляться в другом городе из-за непогоды
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.