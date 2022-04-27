Стало известно о риске отмены Универсиады-2023 в России

Глава Минспорта РФ Матыцин предупредил президента Путина о риске отмены Универсиады-2023

Глава Минспорта России Олег Матыцин в ходе совета по развитию физической культуры и спорта, в котором участвовал президент страны Владимир Путин, заявил о риске отмены Универсиады-2023 в Екатеринбурге. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Матыцин предупредил Путина о риске отмены Универсиады из-за давления на организаторов представителей ряда государств. По его словам, подготовка к событию продолжается, несмотря на трудности с международными партнерами, которые вводят ограничения против России.

«Это комплексное мероприятие пока сохранено в календаре Международной федерации, хотя испытываем очень большое давление со стороны отдельных государств по отмене этого мероприятия. Накануне совета проведено заседание организационного комитета под руководством Дмитрия Николаевича Чернышенко, где были рассмотрены вопросы подготовки к Универсиаде и даны соответствующие поручения», — сообщил министр.

Ранее сообщалось, что девушка-блогер, олень и соболенок стали талисманами летней Универсиады-2023 в Екатеринбурге. Об этом рассказал министр Матыцин.

Универсиада в Екатеринбурге намечена на середину августа 2023 года. На соревнованиях разыграют медали в 18 видах спорта.