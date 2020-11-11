Девушка-блогер стала талисманом летней Универсиады-2023 в Екатеринбурге

Девушка-блогер, олень и соболенок стали талисманами летней Универсиады 2023 года в Екатеринбурге. Об этом в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале рассказал министр спорта России Олег Матыцин.

Функционер отметил, что девушка получила имя Хитти, оно ассоциируется со словом «малахит», которое имеет непосредственное отношение к Уралу. Оленя назвали Ягги, такое имя он получил из-за любви ко мху. Соболенка зовут Кедри, в этом случае прослеживается ассоциация с кедровыми орехами.

Летняя Универсиада-2023 пройдет с 8 по 19 августа. Екатеринбург был единственным кандидатом на проведение соревнований.

Матыцин был назначен на пост министра спорта 21 января этого года. Он также является президентом Международной федерации университетского спорта (FISU).