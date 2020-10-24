Министр спорта отреагировал на избиение судьи после матча «Спартака» и «Ахмата»

Министр спорта Олег Матыцин отреагировал на избиение главного судьи матча молодежного первенства России между грозненским «Ахматом» и московским «Спартаком» Богдана Головко. Его слова приводит «Матч ТВ».

Матыцин назвал случившееся безобразием, недопустимым в спорте и жизни. Он заявил, что необходимо предпринять надлежащие меры, чтобы оценить этот поступок и наказать виновных. «Должны быть определенные санкции. "Ахмат" извинился перед судьей? Важно вовремя признать ошибки и не допускать таких инцидентов», — посчитал чиновник.

23 октября стало известно о нападении на Головко со стороны представителя «Ахмата». В грозненском клубе заявили, что нападавший не имеет отношение к команде. Сам Головко также сказал, что виновником случившегося не был сотрудник клуба.

Матч между молодежными командами «Спартака» и «Ахмата» в Грозном завершился вничью. В концовке встречи Головко удалил одного из игроков чеченской команды. Оба коллектива лидируют в группе A, имея в активе по 14 очков.