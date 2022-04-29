Лучшая авиакомпания в мире отказала девушке в работе из-за лишнего веса

Авиакомпания Emirates Airlines не приняла девушку на работу стюардессой из-за лишнего веса

Кандидатка на должность стюардессы рассказала в социальных сетях, что авиакомпания Emirates Airlines, которая ранее неоднократно признавалась лучшей в мире, отказалась принять ее на работу из-за лишнего веса. На ее пост в Twitter обратило внимание издание Daily Star.

Жительница Аргентины Жозефина Макчи (Josefina Macchi) пояснила, что собеседование проводилось на английском языке в несколько этапов. Сначала девушек разбили на пары и попросили поговорить друг с другом, а затем презентовать остальным полученную информацию. Позже соискательниц разделили на две группы — тех, кто удачно прошел испытание, и тех, кто его провалил.

Макчи оказалась среди последних и удивилась такому решением рекрутеров, поскольку, как ей казалось, проблем с английским языком у нее не было. Тогда девушка решила поинтересоваться, как улучшить свои навыки, чтобы в будущем получить эту работу. В ответ специалист по подбору персонала посоветовала аргентинке похудеть и снова пройти собеседование через шесть месяцев. При этом работница отдела кадров попросила никому не рассказывать о случившемся, чтобы не подрывать имидж компании.

Пост Макчи в социальных сетях стал вирусным, и позже представители Emirates Airlines прокомментировали изданию произошедшую ситуацию. «У нас есть четкие ожидания от партнеров по подбору персонала и мы надеемся, что они демонстрируют высочайший уровень компетентности и профессионализма. В связи с этим мы очень обеспокоены предполагаемым инцидентом и проводим расследование», — заявили они. Также в авиакомпании уточнили, что требования, которые предъявляются к бортпроводникам, можно найти на их официальном сайте.

Раньше стюардессы Emirates Airlines уже жаловались на слишком строгие требования руководства авиакомпании к внешнему виду. Так, в январе бывшая бортпроводница перевозчика рассказала, что в компании действует корпоративная программа по контролю массы тела, в ходе которой участники проходят проверку веса — за лишние килограммы предусмотрены определенные наказания для сотрудников.

В ноябре 2021 года арабская авиакомпания Emirates Airlines была признана лучшей в мире по итогам опросов среди пассажиров. На второй строчке рейтинга оказались национальный перевозчик Великобритании British Airways и также британская Virgin Atlantic.

