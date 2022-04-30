Profil и ORF сообщили о заморозке недвижимости депутата Госдумы Горохова в Вене и Каринтии

Австрия заморозила недвижимость депутата Госдумы Андрея Горохова в Вене и Каринтии на фоне санкций, введенных против России. Об этом сообщили журнал Profil и телерадиокорпорация ORF.

СМИ Австрии также раскрыли подробности о заморозке недвижимость Горохова и заявили, что он является владельцем резиденции на окраине Вены и пентхауса на озере Вертерзее. В качестве своих источников Profil и ORF указывают депутата от право-либеральной партии NEOS Стефани Криспера, который делал парламентские запросы по этой теме.

Подчеркивается, что Горохов является одним из 351 депутатов Госдумы, которые проголосовали за признание независимости Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Сам парламентарий отказался прокомментировать информацию для Profil и ORF.