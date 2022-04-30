Стало известно о ситуации на заблокированной военными России и ДНР «Азовстали»

Стало известно о ситуации на заблокированной Вооруженными силами России и ДНР «Азовстали»

Территория промышленной зоны завода «Азовстать» в Мариуполе, где остаются заблокированные украинские формирования, практически целиком просматривается наблюдателями либо с помощью беспилотных летательных аппаратов, что позволяет контролировать все движения противника по поверхности. Об ситуации в субботу, 30 апреля, в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент RT Мурад Газдиев.

По его словам, «территория промзоны закупорена намертво» Вооруженными силами России и военными ДНР.

«Каждый день днем действует односторонний режим тишины и ведутся переговоры. Те, кто находится на территории промзоны, могут спокойно выйти и сдаться, как только захотят», — рассказал Газдиев.

Он также добавил, что украинская сторона использует режим тишины для переброски припасов, амуниции, а также для ротации своих боевиков по поверхности промзоны, пока российским войскам запрещено открывать огонь первыми.

Ранее 30 апреля было опубликовано снятое с беспилотника видео дымящейся территории «Азовстали». На кадрах отчетливо виден масштаб повреждений, которые крупное предприятие получило в ходе боевых действий в последние два месяца. Серьезно пострадали и многоэтажные постройки, расположенные по периметру промышленной зоны.