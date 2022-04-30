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Беспилотники засняли на видео дымящуюся «Азовсталь»

«РИА Новости» показали снятое с беспилотника видео дымящейся «Азовстали»

Беспилотнику «РИА Новости» удалось заснять дымящуюся территорию мариупольского комбината «Азовсталь», на котором продолжают находиться боевики националистического батальона «Азов», а также мирные жители города. Как отмечает агентство, съемка датирована 30 апреля.

На опубликованных кадрах отчетливо виден масштаб повреждений, которые крупное предприятие получило в ходе боевых действий в последние два месяца. Серьезно пострадали и многоэтажные постройки, расположенные по периметру промышленной зоны.

При этом признаков каких-либо активных боевых действий на показанном видео нет. Тем не менее над одним из зданий комплекса поднимается небольшой черный дым.

Ранее стало известно о том, что в морском порту Мариуполя началась подготовка к возобновлению работы после боевых действий. Гавань приводят в порядок как непосредственно ее сотрудники, так и представители Донецкой народной республики (ДНР). Работники порта уделяют внимание в том числе причалам.

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Олег Давыдов
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