В Мариуполе начали приводить в порядок морской порт

В морском порту Мариуполя началась подготовка к возобновлению работы после боевых действий

Морской порт Мариуполя начали готовить к возобновлению работы. Как сообщают корреспонденты РИА Новости, гавань приводят в порядок как непосредственно ее сотрудники, так и представители Донецкой народной республики (ДНР).

Агентство отмечает, что работники порта уделяют внимание в том числе причалам. Кроме того, по территории перемещается различная погрузочная техника. Помимо прочего, персонал мариупольского порта приступил к осмотру уцелевшей техники, в ближайшее время будет дана оценка ее дальнейшей пригодности.

Также на месте расквартированы сотрудники МЧС ДНР. Их задача сводится к проверке территории порта на наличие взрывоопасных предметов.

Ранее в порту Мариуполя были найдены десятки тел убитых бойцов националистического батальона «Азов», погибших во время штурма. Это случилось во время разбора завалов, который продолжался в порту всю последнюю неделю. Обнаруженные тела собирают и отправляют в соответствующие военно-государственные структуры ДНР.