Российский вратарь попал в число четырех самых ценных игроков сезона в НХЛ

Вратарь Шестеркин стал четвертым в списке самых ценных игроков по версии сайта НХЛ

Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин занял четвертое место в списке самых ценных игроков регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии обозревателей сайта организации.

В голосовании приняли участие 17 журналистов. Первым стал форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, второе место занял нападающий «Флорида Пантерс» Джонатан Юбердо.

В число трех самых ценных игроков регулярки попал лучший бомбардир турнира Конор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерс». На седьмой и девятой строчках соответственно расположились россияне Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд») и Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталс»).

Шестеркин в регулярном чемпионате принял участие в 52 матчах, помог своей команде одержать 36 побед и шесть встреч провел на ноль. В среднем за игру он отражал 93,5 процента бросков. По этому показателю россиянин занял первое место в НХЛ.