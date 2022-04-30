Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Минобороны заявило о подготовке Украиной провокации со взрывом дамбы

Минобороны: украинцы планируют провокацию со взрывом дамбы в Днепропетровской области

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил о подготовке Украиной провокации со взрывом дамбы в Днепропетровской области.

Мизинцев считает, что ВСУ планируют подорвать дамбу Николаевского водохранилища в городе Марганец и обвинить в этом подразделения российских войск. По его словам, в случае ее подрыва в зоне возможного затопления окажется весь город и ряд населенных пунктов в округе. Уход воды нанесет удар по жизнеобеспечению населения, что приведет к резкому ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки и распространению инфекционных заболеваний в Никопольском районе, сообщает представитель Минобороны.

В конце февраля российские военные ликвидировали дамбу, которая была построена украинскими властями в 2014 году для того, чтобы перекрыть подачу воды на территорию Крыма.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о содержании шестого пакета санкций ЕС против России
Швеция обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
Лидер оппозиции Германии посетит Киев
Россиянам рассказали об изменениях с 1 мая
Дзюба пожаловался на отсутствие конкуренции в РПЛ
В Финляндии заявили о подготовке к отказу от поставок российского газа
Региону в Германии предрекли коллапс из-за остановки «Северного потока-2»
Рогозин посвятил приехавшей во Львов Джоли стихотворение
Километровая очередь в московский «Макдоналдс» попала на видео
Кулеба предложил Китаю стать гарантом безопасности для Украины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.