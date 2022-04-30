Минобороны заявило о подготовке Украиной провокации со взрывом дамбы

Минобороны: украинцы планируют провокацию со взрывом дамбы в Днепропетровской области

Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил о подготовке Украиной провокации со взрывом дамбы в Днепропетровской области.

Мизинцев считает, что ВСУ планируют подорвать дамбу Николаевского водохранилища в городе Марганец и обвинить в этом подразделения российских войск. По его словам, в случае ее подрыва в зоне возможного затопления окажется весь город и ряд населенных пунктов в округе. Уход воды нанесет удар по жизнеобеспечению населения, что приведет к резкому ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки и распространению инфекционных заболеваний в Никопольском районе, сообщает представитель Минобороны.

В конце февраля российские военные ликвидировали дамбу, которая была построена украинскими властями в 2014 году для того, чтобы перекрыть подачу воды на территорию Крыма.