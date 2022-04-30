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Минобороны доложило об уничтожении на Украине за ночь более 120 националистов

Минобороны сообщило об уничтожении ВКС России на Украине 120 националистов

Фото: Shutterstock

Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России нанесла удары по девяти районам сосредоточения живой силы и военной техники на Украине. Как сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, в результате были уничтожены более 120 националистов, четыре танка, а также шесть единиц бронетехники.

Конашенков доложил, что ракетные войска ночью поразили четыре военных объекта. Среди них оказались два пункта управления подразделений ВСУ, батарея реактивных систем залпового огня, а также радиолокационная станция.

Артиллерийские подразделения за ночь с 29 на 30 апреля нанесли удары по 389 украинским объектам. В их число вошли 35 пунктов управления, 41 опорный пункт, 169 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 33 позиции артиллерии, а также 15 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.

Тем временем губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о попадании двух снарядов ВСУ в населенный пункт Жеча. Глава региона добавил, что взрывной волной повредило обшивку технологических зданий нефтеналивного терминала, а второй снаряд упал на прилегающую территорию. Жертв в результате инцидента нет.

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Олег Давыдов
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