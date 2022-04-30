Россия поучаствует в ядерной конференции в Нью-Йорке

МИД выразил надежду, что США не создаст препятствий для участия в конференции по ДНЯО

Россия начала готовиться к участию в десятой обзорной конференции по действию Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которая состоится 1-26 августа в Нью-Йорке. Об этом ТАСС рассказал директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

«Россия как один из депозитариев ДНЯО намерена приложить все усилия для успешного проведения форума», — сказал Ермаков.

Москва не исключает, что США создадут препятствия для участия российской делегации в конференции, например, откажут в визах. «Исходим все же из того, что Вашингтон выполнит обязательства, которые он на себя взял в рамках соглашения о штаб-квартире ООН», — выразил надежду Ермаков.

Ранее он заявил, что диалог с США по стратегической стабильности может быть возобновлен после выполнения Россией задач специальной безопасности на территории Украины.