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В МИД заявили о заморозке диалога России и США по стратегической стабильности

Глава департамента МИД Ермаков заявил, что диалог России и США по стабильности «заморожен»

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Диалог с США по стратегической стабильности возобновить после выполнения Россией задач специальной безопасности на Украине. Об этом заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков в беседе с ТАСС.

«По состоянию на сегодняшний день ситуация такова, что говорить о каких-либо перспективах переговоров по стратегической стабильности с США не приходится. К сожалению, все действия Вашингтона направлены в диаметрально противоположную сторону», заявил дипломат, подчеркнув, что в любом диалоге необходимо, чтобы партнер был адекватно настроенным.

Также глава департамента МИД отметил, что формально диалог с США по стратегической стабильности сейчас «заморожен», вернуться к нему получится только после реализации Россией всех задач в рамках спецоперации на Украине.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что, отказываясь от диалога по стратегической стабильности с Москвой, США стреляют себе в ногу. Кроме того, он призвал Белый дом остановиться в своей эскалации отношений с РФ. Рябков уточнил, что отношения между Россией и США находятся на грани разрыва. Их дальнейшее развитие будет зависеть от линии, которую выберет американская сторона.

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Варвара Кошечкина
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