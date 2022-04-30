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Прохор Шаляпин назван причину отъезда Пугачевой в Израиль

Шаляпин объяснил отъезд Пугачевой в Израиль желанием последовать за мужем Галкиным

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Певец Прохор Шаляпин назвал причину отъезда Аллы Пугачевой из России. В беседе с «Телепрограммой» артист рассказал, что Примадонна отправилась в Израиль из-за своего мужа Максима Галкина.

«Алла – пожилой человек, она поехала за свои мужем. Про страну она нигде и ничего плохого не сказала. Это тоже надо заметить. У нее выбора не было», — пояснил Шаляпин.

Певец отметил, что сейчас стоит переключить внимание на талантливых молодых людей, оставшихся в России, на патриотов, желающих жить в своей стране.

«Страна не останется без талантливых людей. Если другим дать эфир, то и они, поверьте, станут звездами. Незаменимых людей не существует даже в мировой культуре», — подытожил Шаляпин.

Ранее телеведущий и юморист Максим Галкин опроверг появившийся в СМИ слух о том, что его якобы допросила полиция в Израиле из-за гибели знакомого.

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Варвара Кошечкина
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