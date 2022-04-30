Умер футбольный агент Райола

Футбольный агент Мино Райола умер в возрасте 54 лет после болезни

Нидерландский футбольный агент итальянского происхождения Мино Райола умер в возрасте 54 лет. Об этом сообщается на его странице в Twitter.

«С безграничной грустью мы вместе переживаем уход самого заботливого и потрясающего футбольного агента на свете. Мино боролся до самого конца с тем же усердием, с которым он проводил переговоры, защищая игроков», — говорится в заявлении. Члены семьи агента отметили, что продолжат миссию Райолы по превращению футбола в лучшее место для игроков.

Ранее 28 апреля итальянские СМИ сообщали о смерти Райолы, однако он опроверг эту информацию. Его помощник Хосе Фортес Родригес подчеркнул, что агент находится в критическом состоянии.

Райола являлся одним из самых влиятельных футбольных агентов мира. Он представлял интересы вратаря ПСЖ Джанлуиджи Доннаруммы, нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, форварда «Милана» Златана Ибрагимовича, защитника «Ювентуса» Маттейса де Лигта, полузащитника английского «Манчестер Юнайтед» Поля Погба и других.