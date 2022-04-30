Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Динамо М
2:3
Завершен
Урал
Россия - Премьер-Лига|27-й тур
Ньюкасл Юнайтед
0:1
Завершен
Ливерпуль
Англия - Премьер-лига|35-й тур
Металлург Мг
1:4
Завершен
ЦСКА
КХЛ - плей-офф|Финал Чемпионата. 7-й матч
Краснодар
2:1
Завершен
Ростов
Россия - Премьер-Лига|27-й тур
Зенит
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив М
Россия - Премьер-Лига|27-й тур
Спорт

Умер футбольный агент Райола

Футбольный агент Мино Райола умер в возрасте 54 лет после болезни

Фото: Albert Gea / Reuters

Нидерландский футбольный агент итальянского происхождения Мино Райола умер в возрасте 54 лет. Об этом сообщается на его странице в Twitter.

«С безграничной грустью мы вместе переживаем уход самого заботливого и потрясающего футбольного агента на свете. Мино боролся до самого конца с тем же усердием, с которым он проводил переговоры, защищая игроков», — говорится в заявлении. Члены семьи агента отметили, что продолжат миссию Райолы по превращению футбола в лучшее место для игроков.

Ранее 28 апреля итальянские СМИ сообщали о смерти Райолы, однако он опроверг эту информацию. Его помощник Хосе Фортес Родригес подчеркнул, что агент находится в критическом состоянии.

Райола являлся одним из самых влиятельных футбольных агентов мира. Он представлял интересы вратаря ПСЖ Джанлуиджи Доннаруммы, нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, форварда «Милана» Златана Ибрагимовича, защитника «Ювентуса» Маттейса де Лигта, полузащитника английского «Манчестер Юнайтед» Поля Погба и других.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Губернатор Курской области рассказал об обстреле КПП со стороны ВСУ
В российском регионе нашли убитой сотрудницу полиции
Путин расширил основания для получения маткапитала отцами
Республиканская партия США начала отказываться от поддержки НАТО
Казачий отряд приступил к выполнению задач на Украине
Россиянам снизят ставку по ипотеке
Заявление главы Минфина Германии об отказе платить за газ в рублях объяснили
«Краснодар» прервал четырехматчевую победную серию «Ростова» в РПЛ
Стало известно о 25 покинувших «Азовсталь» мирных жителях
В Китае назвали стремление США засудить Россию «хорошо просчитанным фарсом»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.