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В Бердянске будут выдавать зарплаты и пенсии в рублях

И.о. мэра Бердянска Сауленко заявил о переходе на выдачу зарплат и пенсий в рублях

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Мэрия Бердянска (Запорожская область Украины) готовится перейти на выдачу зарплат и пенсий в российских рублях, сообщил исполняющий обязанности мэра города Александр Сауленко. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы планируем выплату пенсий и зарплат в рублях, на данный момент пока еще в большинстве своем гривна в обращении. Но торговые предприятия и предприниматели, мы с ними поработали, и они откликнулись», — заявил он. По словам Сауленко, пенсии будут выплачивать из городского бюджета — он формируется из упрощенного налогового кодекса.

Чиновник заявил, что в данный момент ведутся работы с предпринимателями, чтобы помочь им получить лицензию и выплачивать налог в бюджет Бердянска. «Что касается дотаций, будем обращаться к России за помощью», — добавил и.о. мэра.

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Он также рассказал, что многие магазины уже возобновили работу. Это показывает, что «город возвращается к мирной жизни».

29 апреля глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ракетные удары по Херсону со стороны Вооруженных сил Украины говорят о том, что Киев отказался от города и его жителей. По его словам, городу нужна защита.

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Алина Гончарова
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