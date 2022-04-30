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Словения предоставит Украине 179 тысяч евро материальной помощи

Словения отправит Украине компьютеры и ноутбуки на 179 тысяч евро

Фото: Pixabay.com

Правительство Словении выделит материальную помощь Украине в размере 179 тысяч евро, сообщает Slovenian Press Agency.

«Словения предоставит Украине материальную помощь в виде IP-телефонов, компьютеров, бензогенераторов, антенн и кабелей», — сообщили в Минобороны страны.

По информации издания, на Украину будет отправлено 40 комплектов настольных компьютеров с мониторами, 60 ноутбуков, две тысячи антенн и 39 единиц кабелей. Общий размер помощи составит 179 165 евро.

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В марте власти Словении приняли решение отправить на Украину в качестве помощи оружие, боеприпасы и шлемы. Глава Минобороны республики Матей Тонин уточнил, что речь идет об автоматах Калашникова.

Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля.

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Марина Совина
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