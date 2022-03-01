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Словения отправит Украине боеприпасы и шлемы

Словения отправит на Украину оружие, боеприпасы и шлемы

Фото: Pixabay.com

Власти Словении приняли решение отправить на Украину в качестве помощи оружие, боеприпасы и шлемы, пишет ТАСС со ссылкой на Словенское агентство печати.

Как рассказал глава Минобороны республики Матей Тонин, речь идет об автоматах Калашникова. Сколько единиц оружия поставят Украине — неизвестно.

Ранее Испания отказалась привозить оружие Украине. Мадрид намерен участвовать в военной помощи Украине только через Европейский фонд мира.

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24 февраля

27 февраля стало известно, что Евросоюз предоставит Украине оружие на полмиллиарда евро. Главы МИД ЕС договорились о направлении беспрецедентной помощи украинской армии, хабом для сбора оружия станет Польша.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о введении на Украине военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.

Марина Совина
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