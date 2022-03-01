Испания отказалась напрямую поставлять оружие Украине

Испания не будет напрямую поставлять оружие Украине, заявил премьер страны Педро Санчес, пишет РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала TVE.

По его словам, Мадрид намерен участвовать в военной помощи Украине только через Европейский фонд мира. «Наступательное вооружение мы будем передавать через Европейский фонд мира», — подчеркнул он. Он отказался поставлять оружие Киеву напрямую.

Премьер напомнил, что страна активно помогает украинцам и передала им 20 тонн гуманитарной помощи и средств защиты — каски и жилеты. Он напомнил о согласии стран Евросоюза выделить из Европейского фонда мира 450 миллионов евро на финансирование наступательных вооружений, еще 50 миллионов будет выделено на сопутствующие материалы и оборудования.

Европейские страны усилили поставку оружия на Украину после начала военной спецоперации России в Донбассе. К таким мерам российская сторона пошла из-за геноцида в Донецкой и Луганской народных республиках (ЛНР и ДНР).