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Испания отказалась напрямую поставлять оружие Украине

Премьер Испании Санчес: Мадрид не будет напрямую поставлять оружие Украине
Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: APUkraine / Global Look Press

Испания не будет напрямую поставлять оружие Украине, заявил премьер страны Педро Санчес, пишет РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала TVE.

По его словам, Мадрид намерен участвовать в военной помощи Украине только через Европейский фонд мира. «Наступательное вооружение мы будем передавать через Европейский фонд мира», — подчеркнул он. Он отказался поставлять оружие Киеву напрямую.

Премьер напомнил, что страна активно помогает украинцам и передала им 20 тонн гуманитарной помощи и средств защиты — каски и жилеты. Он напомнил о согласии стран Евросоюза выделить из Европейского фонда мира 450 миллионов евро на финансирование наступательных вооружений, еще 50 миллионов будет выделено на сопутствующие материалы и оборудования.

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Марина Совина
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