Армения отменила все ограничения на въезд для россиян

Власти Армении отменили все ковидные ограничения на въезде в страну с 1 мая

Власти Армении с 1 мая отменили все ограничения на въезд в страну, которые были введены на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Теперь при пересечении границы путешественникам, в том числе россиянам, не нужно предоставлять сертификаты о вакцинации и сдавать ПЦР-тесты. Также отмечается, что с марта в стране отменен масочный режим в закрытых помещениях. Кроме того, согласно данным Минздрава Армении, ситуация с коронавирусом в стране за последние две недели улучшилась — количество заболевших сократилось на 32 процента.

Ранее при въезде в страну иностранные граждане были обязаны предоставить сертификат, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, проведенный не позднее 72 часов до въезда на территорию республики, или сертификат о прохождении курса вакцинации против коронавируса. При этом отрицательный результат теста или свидетельство о вакцинации не требовалось для детей младше шести лет.

По оценкам туроператоров «Интурист», «Русский Экспресс», PAC Group, ICS Travel Group, снятие ограничений привлечет россиян к путешествиям в Армению.

Согласно данным онлайн-сервиса поиска авиабилетов Aviasales, в Ереван выполняются прямые рейсы из разных городов, включая Москву, Минеральные Воды, Самару, Екатеринбург и Сочи. Кроме того, при въезде в страну гражданам России понадобится только внутренний паспорт.

Ранее в апреле генеральный директор Space Travel Артур Мурадян дал отечественным туристам, планирующим путешествие за границу, советы по подготовке к отдыху. По словам эксперта, туроператорам при продаже зарубежных туров необходимо донести до клиентов, что условия путешествий за границу существенно изменились. В первую очередь россиянам рекомендуется привыкать заранее планировать зарубежные поездки.