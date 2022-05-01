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Опубликованы фотографии разрушенного в Курской области моста

Губернатор Старовойт опубликовал фотографии разрушенного в Курской области моста

Фото: Telegram-канал «Baza»

В сети появились фотографии моста, который разрушился в Курской области. Снимки опубликовал губернатор Курской области Роман Старовойт. На них виден рухнувший пролет.

Ранее он сообщил о частичном обрушении конструкций железнодорожного моста. «На 67-м километре железной дороги СуджаСосновый Бор было обнаружено частичное обрушение конструкций моста», — сказал он и уточнил, что железнодорожная ветка использовалась для передвижения товарных составов.

Глава региона считает, что обрушение моста было диверсией. Со своей стороны представитель следственного комитета России (СКР) Наталья Зарубина сказала, что мост могли подорвать. «Там железная дорога не основная, не та, где постоянно ходят поезда. Она называется прилегающая железная дорога. У меня записано "подрыв полотна, не основное"», — прокомментировала она.

«Заведено уголовное дело, и следственные органы, специалисты силовых ведомств будут разбираться более подробно», — добавил Старовойт.

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Платон Щукин
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