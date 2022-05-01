Надаль высказался об отстранении россиян от участия в Уимблдоне

Рафаэль Надаль назвал отстранение россиян от участия в Уимблдоне несправедливостью

Испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался относительно отстранения россиян от участия в Уимблдоне. Его слова привел Marca.

35-летний испанец назвал решение организаторов турнира несправедливостью. «Теннисисты не виноваты в том, что сейчас происходит. Мне их жаль, хочется другого разрешения ситуации», — заявил Надаль.

«Уимблдон пошел на радикальные меры, хотя власти не принуждали его к этому», — добавил испанский теннисист. Он допустил, что в будущем решение изменится.

20 апреля организаторы Уимблдона заявили, что не допустят к участию в турнире спортсменов из России и Белоруссии. Таким образом, на нем не сможет выступить вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.