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Надаль высказался об отстранении россиян от участия в Уимблдоне

Рафаэль Надаль назвал отстранение россиян от участия в Уимблдоне несправедливостью

Фото: Xin Yuewei / globallookpress.com

Испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался относительно отстранения россиян от участия в Уимблдоне. Его слова привел Marca.

35-летний испанец назвал решение организаторов турнира несправедливостью. «Теннисисты не виноваты в том, что сейчас происходит. Мне их жаль, хочется другого разрешения ситуации», — заявил Надаль.

«Уимблдон пошел на радикальные меры, хотя власти не принуждали его к этому», — добавил испанский теннисист. Он допустил, что в будущем решение изменится.

20 апреля организаторы Уимблдона заявили, что не допустят к участию в турнире спортсменов из России и Белоруссии. Таким образом, на нем не сможет выступить вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.

Николай Костюков
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