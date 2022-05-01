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Тренер сборной России по хоккею оценил победу над Белоруссией

Тренер сборной России Зубов заявил, что его команда добавила в концовке игры с Белоруссией

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Главный тренер сборной России по хоккею Сергей Зубов подвел итоги товарищеского матча против Белоруссии. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

«Хорошая была игра, команды на равных сражались два периода, в концовке ребята молодцы, добавили», — оценил встречу специалист. Он подчеркнул, что «вишенкой на торте» стал гол в исполнении вратаря российской сборной Дмитрия Николаева.

Сборная России победила Белоруссию ранее в воскресенье, 1 мая. Игра прошла в Туле и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.

2 мая сборная России проведет еще один выставочный матч против Белоруссии. С 5 по 9 мая подопечные Зубова выступят на турнире в Санкт-Петербурге, где помимо национальной сборной России сыграют российская молодежная команда и белорусская сборная.

Алексей Гусев
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