Гол вратаря помог сборной России по хоккею победить Белоруссию

Сборная России по хоккею со счетом 5:2 обыграла Белоруссию в товарищеском матче в Туле

Сборная России по хоккею обыграла Белоруссию в товарищеском матче в Туле. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 1 мая, и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Никита Тертышный и Федор Свечков, дубль оформил Марат Хайруллин. Выиграть россиянам также помог гол вратаря Дмитрия Николаева. У белорусов отличились Егор Чезганов и Даниил Сотишвили.

2 мая сборная России проведет еще один выставочный матчи против Белоруссии. С 5 по 9 мая подопечные Сергея Зубова выступят на турнире в Санкт-Петербурге, где помимо национальной сборной России сыграют российская молодежная команда и белорусская сборная.

28 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила национальные команды России и Белоруссии от участия в турнирах под своей эгидой. Спортсмены лишились возможности выступить на чемпионате мира-2022, их заменят сборные Франции и Австрии. Также Россия не сможет провести взрослый и молодежный ЧМ-2023.