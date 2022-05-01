Травмированный Овечкин рассказал о самочувствии

Овечкин рассказал, что хорошо себя чувствует и мог бы сыграть в последних трех матчах

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин рассказал, что хорошо себя чувствует. Об этом в Twitter сообщила журналистка Саманта Пелл.

«Я мог бы сыграть в последних трех матчах, если бы это были встречи в рамках плей-офф. Мы же решили перестраховаться», — заявил Овечкин. Он также добавил, что не может сказать, примет ли участие в ближайшей игре «Вашингтона».

Травму россиянин получил 25 апреля. Во время матча против «Торонто Мэйпл Лифс» он споткнулся о клюшку вратаря соперника Эрика Челльгрена и на скорости врезался в борт плечом.

Овечкин в нынешнем сезоне провел 77 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский форвард забросил 50 шайб и сделал 40 результативных передач. 4 мая «Вашингтон» проведет первый матч в плей-офф против «Флориды Пантерс».