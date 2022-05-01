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«Спартак» обезопасил себя от прямого вылета в ФНЛ

«Спартак» благодаря победе над «Крыльями Советов» обезопасил себя от прямого вылета в ФНЛ

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Московский «Спартак» обезопасил себя от прямого вылета в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) по итогам нынешнего сезона. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Красно-белые благодаря домашней победе над «Крыльями Советов» в 27-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) набрали 34 очка и лишились математических шансов завершить чемпионат ниже 14-й позиции. Напрямую РПЛ покинут 15-я и 16-я команды.

«Спартак» еще не лишился шансов занять 13-е или 14-е место. В этом случае команде придется побороться за сохранение прописки в РПЛ в стыковых матчах с одной из команд ФНЛ.

Москвичи обыграли «Крылья Советов» со счетом 2:1 ранее в воскресенье, 1 мая. Победа позволила «Спартаку» выйти на девятое место в турнирной таблице. На 13-й позиции с 28 очками находится «Нижний Новгород», который имеет игру в запасе.

Алексей Гусев
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