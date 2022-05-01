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В сети появилось видео лучших моментов UFC Vegas 53

Появилось видео лучших моментов UFC Vegas 53: Фонт против Вера

Кадр: сообщество UFC во «ВКонтакте»

В сети появилось видео лучших моментов турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который прошел в Лас-Вегасе. Ролик доступен в паблике UFC Russia в VK.

В главном поединке турнира UFC Vegas 53 сошлись бойцы легчайшего веса. Марлон Вера одержал победу в противостоянии с Робом Фонтом единогласным решением судей. В со-главном бою белорусский тяжеловес Андрей Орловский оказался сильнее Джека Кольера.

43-летний Орловский сравнялся по количеству побед в UFC с американцем Дональдом Серроне. В активе бойцов по 23 успешных поединка под эгидой организации.

В предварительном карде молдавский боец Александр Романов вынудил сдаться соперника Чейза Шермана в первом раунде. Он добился 16-й победы в карьере подряд.

Николай Костюков
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