В сети появилось видео лучших моментов UFC Vegas 53

Появилось видео лучших моментов UFC Vegas 53: Фонт против Вера

В сети появилось видео лучших моментов турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который прошел в Лас-Вегасе. Ролик доступен в паблике UFC Russia в VK.

В главном поединке турнира UFC Vegas 53 сошлись бойцы легчайшего веса. Марлон Вера одержал победу в противостоянии с Робом Фонтом единогласным решением судей. В со-главном бою белорусский тяжеловес Андрей Орловский оказался сильнее Джека Кольера.

43-летний Орловский сравнялся по количеству побед в UFC с американцем Дональдом Серроне. В активе бойцов по 23 успешных поединка под эгидой организации.

В предварительном карде молдавский боец Александр Романов вынудил сдаться соперника Чейза Шермана в первом раунде. Он добился 16-й победы в карьере подряд.