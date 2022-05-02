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В Британии цена курицы сравнялась со стоимостью говядины на фоне санкций

The Sun заявила о переходе британцев на вегетарианство из-за роста цен на курицу

Фото: Pexels.com

Все больше британцев могут поменять потребительские предпочтения в сторону вегетарианских из-за растущих цен на курицу, рассказал глава сети супермаркетов Стив Муррелс (Steve Murrells) в комментарии газете The Sun.

По его словам, до недавнего времени курица была отличным вариантом, учитывая цену и качество. Но сейчас цена курицы сравнялась со стоимостью говядины. Муррелс предупредил, что товар может значительно вырасти в стоимости на фоне санкций и рискует стать дороже говядины. «В результате люди переходят на растительную пищу. Покупателям приходится проявить смекалку при покупке продуктов», — заявил он.

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Издание пишет, что стоимость курицы увеличилась из-за повышения цен на корм для птиц. В состав куриного корма обычно входят такие ингредиенты как соя, подсолнечный шрот и пшеница. Рост цен также сказался на работе ресторанов и кафе.

Ранее газета The New York Times писала, что британцы начали экономить на еде и топливе. Потребительские цены растут самыми быстрыми темпами за последние 30 лет.

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Марина Совина
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