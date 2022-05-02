Британцы начали экономить на еде и топливе

NYT: британцы вынуждены экономить на еде и топливе из-за сокращения доходов

В Великобритании наблюдается сокращение доходов домохозяйств, какого не было с 1956 года, потребительские цены растут самыми быстрыми темпами за последние 30 лет, граждане начали экономить на топливе и еде. Об этом пишет The New York Times.

Как пишет издание, из-за роста цен на топливо британцы вынуждены «пересматривать свои семейные бюджеты, отказываясь от ряда продуктов питания, а в самых крайних случаях даже временно отключая электричество и газ». Так, 77-летняя Морин Харт из города Клактон-он-Си рассказала, что апрельский счет за электричество и газ оказался в три раза больше, чем в марте. Пожилой женщине пришлось отказаться от услуг такси и выключать отопление.

52-летняя Максин Уильямс из Ливерпуля пожаловалась, что ей пришлось сокращать свой еженедельный список покупок до предметов первой необходимости и готовить еду в микроволновой печи, а не в духовке после двукратного повышения тарифа на электроэнергию.

По данным Национальной статистической служба Великобритании (ONS), жители Британии, которые столкнулись с ростом счетов из-за энергокризиса, все чаще жалуются на проблемы с оплатой коммунальных услуг. Так, 43 процента британцев сообщают, что в марте с трудом могли позволить себе оплачивать счета за энергию. Тех, кто в целом отметил рост повседневных расходов по сравнению с предыдущим месяцем, оказалось 83 процента (это на 25 процентных пункта выше, чем в ноябре).

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц пообещал, что Берлин окажет поддержку странам, которые столкнутся с проблемами в обеспечении своего населения продовольствием из-за событий на Украине. По его словам, ситуация ведет к мировому продовольственному кризису, однако Германия «не оставит эти бедные страны в одиночестве».